Rund 60 Atomkraftgegner und 18 -befürworter haben am Samstag vor dem Atomkraftwerk Isar II bei Landshut demonstriert. Neben der angemeldeten Versammlung von Atomkraftgegnern und der spontanen Gegenversammlung von Atomkraftbefürwortern habe es einige spontane, unangemeldete Protestaktionen von Atomkraftgegnern gegeben, teilte die Polizei mit. In Niederaichbach sei eine Blockadeaktion mit Eisenstangen verhindert worden, die Aktivisten erwarte eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.