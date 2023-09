Bei einem Sturz hat sich ein E-Bike-Fahrer in Viechtach lebensgefährlich verletzt. Der 56-Jährige sei am Samstag nahe Schwiebleinsberg eine leicht abschüssige Straße bergab gefahren und ohne Fremdbeteiligung gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er erlitt "schwerwiegende Verletzungen vor allem im Kopfbereich". Der Mann habe keinen Helm getragen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.