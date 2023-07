Ein Mädchen ist in Niederbayern neben einem abfahrenden Linienbus gerannt, gestürzt und mit dem Bein unter das Fahrzeug geraten. Die Achtjährige habe am Donnerstag nach dem Schulunterricht in Straubing versucht, den Bus noch zu erwischen, teilte die Polizei mit. Dazu sei das Mädchen neben dem Fahrzeug her gerannt und habe versucht, an eine Tür zu klopfen. Dabei sei die Achtjährige über den Bordstein gestürzt.

Ein Mädchen ist in Niederbayern neben einem abfahrenden Linienbus gerannt, gestürzt und mit dem Bein unter das Fahrzeug geraten. Die Achtjährige habe am Donnerstag nach dem Schulunterricht in Straubing versucht, den Bus noch zu erwischen, teilte die Polizei mit. Dazu sei das Mädchen neben dem Fahrzeug her gerannt und habe versucht, an eine Tür zu klopfen. Dabei sei die Achtjährige über den Bordstein gestürzt.

Der 60 Jahre alte Fahrer des Linienbusses hatte das Kind nach Angaben der Polizei nicht bemerkt. Der Linienbus habe daraufhin ein Bein des am Boden liegenden Mädchens überrollt. Die Achtjährige wurde mit erheblichen Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus gebracht.