Ein nächtlicher Badegast hat Poolbesitzer in Niederbayern aufgeschreckt. Ein Reh hatte sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Dienstag in einen Gartenpool in Postmünster (Landkreis Rottal-Inn) verirrt. Die Poolbesitzer schafften es, das Tier aus dem Becken zu ziehen und riefen dann die Polizei. Der zuständige Jagdpächter übernahm das leicht geschwächte Reh.