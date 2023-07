Drei Jugendliche haben mit einer Softair-Pistole im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Weil nicht auszuschließen war, dass es sich um eine scharfe Waffe handelt, rückten am Freitag acht Streifen aus, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Dank einer Zeugenbeschreibung fanden die Beamten die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren in Neuburg an der Donau. Die Pistole hatten sie bereits zu Hause abgelegt. Gegen sie wird unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.