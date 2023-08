Nachdem Anwohner in Amberg (Landkreis Unterallgäu) Schüsse im Freien gemeldet haben, sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Schützen - und kontrolliert dabei Züge in der Region. Meldungen über Verletzte gebe es bisher nicht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Schreckschusswaffe, da Beamte am Ort der Schussabgabe entsprechende Hülsen fanden.