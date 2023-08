Ein knapp vierjähriges Kind, das leblos aus einem Schwimmbecken in einem Bamberger Freibad geborgen wurde, befindet sich weiterhin in einem gesundheitlich kritischen Zustand. Das Mädchen lebt, sein Zustand sei aber unverändert, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochvormittag. In Lebensgefahr jedoch schwebe es den Angaben zufolge wohl nicht.

Helfer hatten das Kind am Dienstagabend leblos aus dem Becken im Stadionbad geborgen. Badegäste entdeckten das Mädchen am Boden des Sprudelbeckens, wie die Polizei mitteilte. Es wurde vom Badepersonal reanimiert und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallhergang sei weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei ein Gutachter hinzugezogen worden, hieß es.

