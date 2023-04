Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Schweinfurt ist der Blindgänger am Samstagabend entschärft worden. Die Bombe wurde am Freitagabend auf dem Gelände eines Logistikunternehmens gefunden, wie die Stadt Schweinfurt mitteilte. Gegen 21.00 Uhr am Samstag sei sie entschärft worden, twitterte das Bayerische Rote Kreuz. Anschließend sei mit der "Rückführung der evakuierten Personen" begonnen worden.