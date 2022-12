Zwei Frauen aus Mittelfranken sind bei einer Wanderung in Tirol mehrere Meter tief gestürzt und verletzt worden. Die beiden Frauen und ein zwölf Jahre altes Mädchen aus dem Landkreis Ansbach hätten sich in Grän im Tannheimer Tal bei einer leichten Wanderung auf dem Rückweg zum Parkplatz verirrt, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Donnerstag mit. Dabei sei die 76-Jährige am Mittwoch ausgerutscht und von einer Felskante rund 15 Meter tief gestürzt. Ihre 49 Jahre alte Begleiterin fiel bei einem Rettungsversuch ebenfalls mehrere Meter tief.