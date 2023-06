Ein 15 Monate alter Junge und ein Hund sind in München aus einem komplett verriegelten Auto gerettet worden. Die Mutter des Kindes hatte dieses und den Hund am Mittwochvormittag in den Wagen gesetzt, um loszufahren. Doch dann hätten sich alle Türen selbst verschlossen, während die Frau noch draußen war, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit. Der Schlüssel lag im Auto. Die Mutter rief die Feuerwehr.