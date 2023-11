Ein Mann ist schwer verletzt in Nürnberg gefunden worden. Er sei am Mittwochabend auf dem Hauptmarkt in der Altstadt entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Umstände seien noch unklar. Weitere Angaben zum Hintergrund des Falles und zur Identität des Verletzten machte der Sprecher zunächst nicht.