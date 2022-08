Die Suche nach einem vermissten Schwimmer am Starnberger See ist am Dienstag mit einem speziellen Boot weitergegangen. Dieses ist mit Sonargerät und Tauchrobotern für die Suche in größerer Tiefe ausgestattet. An Bord seien auch Personenspürhunde, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.