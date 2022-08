Wegen des Fundes von zwei Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg mussten am Dienstag Hunderte Menschen in Augsburg und Rosenheim ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Bomben waren bei Bagger- beziehungsweise Bauarbeiten entdeckt worden.

Die 50-Kilo-Bombe in Rosenheim wurde am Abend entschärft. Das teilte die Stadt mit. Gegen 14.30 Uhr war sie entdeckt worden. Der Blindgänger mit einer Länge von 80 Zentimetern und 20 Kilogramm Sprengstoff hatte noch zwei intakte Zünder, wie es hieß. Um 20.11 Uhr habe der Sprengmeister dann Vollzug gemeldet. Etwa 1400 Menschen waren von der Evakuierung in einem Radius von 300 Metern betroffen - und konnten schließlich wieder in ihr Zuhause zurückkehren.

Eine 250 Kilogramm schwere Bombe wurde bei Baggerarbeiten in Augsburg gefunden. Der Sprengkörper solle ebenfalls noch am Dienstag entschärft werden, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Gebiet um die Fundstelle wurde in einem Radius von einem halben Kilometer geräumt. Mehrere Firmen sowie Wohnhäuser sollen sich in dem Gebiet befinden. Rund 2000 Menschen sind davon betroffen. Kurz nach 20 Uhr teilte die Stadt mit, dass die Evakuierung begonnen habe.

