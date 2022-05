Nach dem Tod eines Mannes bei seiner Festnahme durch die Polizei hat ein Gutachten akutes Herzversagen als Ursache ergeben. Grund dafür waren demnach die körperlich anstrengenden Widerstandshandlungen des 31-Jährigen in Kombination mit ärztlich verordneten Medikamenten, wie die Staatsanwaltschaft Regensburg am Mittwoch mitteilte. Der Mann war im März in Wenzenbach bei Regensburg festgenommen worden, weil er einen 28-Jährigen mit einer Eisenstange am Kopf verletzt haben soll. Er starb während der Fesselung.