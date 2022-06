Nach einem Beziehungsstreit in Nürnberg haben Spezialeinsatzkräfte am Donnerstagabend einen 52-Jährigen festgenommen. Er habe sich am Nachmittag mit seiner 55-jährigen Ex-Lebensgefährtin gestritten und ihr gegenüber damit gedroht, beim Eintreffen der Polizei mit einer Armbrust auf diese zu schießen, teilte die Polizei Mittelfranken mit. Die Frau habe jedoch das Wohnhaus bereits unversehrt verlassen, bevor Polizeistreifen dort ankamen.