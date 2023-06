Zwei Bergsteiger aus Bayern sind am Samstag im Großglockner in Österreich in Bergnot geraten. Das Duo aus Vater (63) und Sohn (22) sei am späten Samstagabend bei einem Eisfeld nicht mehr weitergekommen und habe einen Notruf abgesetzt, berichtete die Polizei in Kärnten am Sonntag. Der Vater sei auf gut 3000 Metern Höhe mit ungeeigneten Steigeisen stecken geblieben.