Nachdem er in Nürnberg zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist ein 15-Jähriger in Untersuchungshaft. Polizeiangaben vom Samstag zufolge habe der Jugendliche am späten Freitagabend mit einem 22-Jährigen gestritten. Der Streit eskalierte den Erkenntnissen zufolge derart, dass der Jugendliche den Älteren mit einem Messer attackierte. Als eine ebenfalls anwesende 16-Jährige die beiden trennen wollte, erlitt sie schwere Stichverletzungen.