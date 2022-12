Nach einem Streit mit ihrer Mitbewohnerin hat eine 36-Jährige in Nürnberg zwei Polizisten mit einem Messer bedroht. Zuvor habe sie ihre 26-jährige Mitbewohnerin leicht verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Als dann am Freitag eine Streife an der Wohnung klingelte, öffnete die 36-Jährige die Türe mit einem Messer in der Hand. Erst nach mehreren Aufforderungen und der Drohung mit dem Gebrauch der Dienstpistolen legte sie die Waffe weg. Weil die 36-Jährige die Wohnung nicht verlassen wollte, fesselten die Beamten sie und nahmen sie mit.