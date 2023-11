Mehrere Menschen sind bei einer Schlägerei nach einem Amateurfußballspiel in Nürnberg verletzt worden. Eine Person kam leicht verletzt ins Krankenhaus, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. An der Auseinandersetzung seien am Sonntag Spieler und Anhänger der beiden Vereine beteiligt gewesen. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Auch die genaue Anzahl der Verletzten und Beteiligten war ebenfalls nicht bekannt. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen wegen des Verdachts auf Körperverletzung.