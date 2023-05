Aufgrund eines Drohanrufs an einer Schule in Nürnberg ist die Polizei am Donnerstag mit zahlreichen Kräften dorthin ausgerückt. Man nehme die Mitteilung sehr ernst, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit. Es gab laut Polizei zunächst keine Hinweise auf eine tatsächliche Amoklage. Zum Inhalt der Drohung machte der Sprecher keine Angaben. Der Anruf war demnach gegen 11.00 Uhr bei der Schule eingegangen.