Ein 19-Jähriger soll in Nürnberg einen 36-Jährigen niedergeschlagen und ihn dann mit seiner Begleiterin getreten haben. Das Opfer kam verletzt ins Krankenhaus, konnte es allerdings bald wieder verlassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war es am Dienstagvormittag aus unklaren Gründen zum Streit zwischen den Beteiligten gekommen.