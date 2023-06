In Mittelfranken hat ein Betrunkener einen Rettungssanitäter angegriffen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Sanitäter am Donnerstagvormittag gerade in Nürnberg einen Einsatz beendet, als ein 40 Jahre alter Passant auf die Rettungskräfte zukam und einen von ihnen beschimpfte. Dann habe der Mann den Rettungssanitäter angegriffen und ihm mehrmals ins Gesicht geschlagen.