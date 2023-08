Ein Mann ist in Nürnberg mit seinem Motorrad gegen eine Hauswand geprallt und im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Sein Motorrad sei am Donnerstagnachmittag im Gemeindeteil Zollhaus zuerst auf eine Verkehrsinsel geraten, anschließend habe der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Abend mit. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Die Identität des Mannes war noch unklar.