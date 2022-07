Ein Autofahrer fährt in Nürnberg einen Fußgänger tot und flüchtet. Am nächsten Tag stellt sich ein junger Mann der Polizei. Lieferte er sich ein Autorennen?

Der Fahrer, der in Nürnberg einen Fußgänger tödlich verletzt haben soll, hat sich der Polizei gestellt. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, meldete sich der 23-Jährige am Sonntagabend bei einer Dienststelle und gab an, das Auto gefahren zu haben, das den Unfall verursacht hatte.