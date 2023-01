Drei Jugendliche sollen die Mitarbeiterin eines Schreibwarenladens in Nürnberg mit einem Messer bedroht und Tabakwaren gestohlen haben. Die Tatverdächtigen im Alter von 14, 17 und 13 Jahren konnten kurz nach der Tat am Montag festgenommen werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 13-Jährige wird zudem verdächtigt, bereits am Freitag im gleichen Geschäft Zigaretten gestohlen und eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht zu haben. Da der Junge noch nicht strafmündig ist, müssen sich nur der 14- und der 17-Jährige unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten.