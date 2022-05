Das Feuer in einem Kita-Neubau in Nürnberg hat einen Millionenschaden verursacht. Das Gebäude sei total zerstört worden, sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Das Feuer war am Montag gegen Mittag auf der Baustelle nördlich der Innenstadt ausgebrochen. Einen Tag später war die Feuerwehr noch immer damit beschäftigt, die Flammen zu löschen. Ab der Mittagszeit sollte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ein Bagger die Brandstellen freilegen, damit die Einsatzkräfte diese erreichen könnten.