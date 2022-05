Auch zwei Tage nach dem Feuer in einem Nürnberger Kita-Neubau kämpft die Feuerwehr weiter gegen Glutnester an. Das bei dem Feuer völlig zerstörte Gebäude müsse deshalb komplett abgerissen werden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Der zum großen Teil noch oder wieder brennende Brandschutt könne nicht vor Ort verbleiben.