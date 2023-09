Bei einem Feuer in einem Autohaus in Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) sind in der Nacht zu Montag mehrere Fahrzeuge zerstört oder beschädigt worden. Der Brand habe zwar binnen einer halben Stunde gelöscht werden können, erklärte die Polizei, der Schaden sei aber hoch. Nach einer vorläufigen, groben Schätzung liege er im Bereich um eine Viertelmillion Euro.