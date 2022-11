Ein 35-Jähriger ist in Mittelfranken mit seinem Auto frontal gegen einen Traktor gefahren und gestorben. Der Mann war am Montag bei Alfeld (Landkreis Nürnberger Land) aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem entgegenkommenden Traktor zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort. Der 73 Jahre alte Traktorfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.