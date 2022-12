Beim Versuch, seine heruntergefallene Tasche vom Gleis zu holen, ist ein 86-Jähriger in Mittelfranken von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Ein 31-Jähriger habe noch versucht, den Mann auf den Bahnsteig eines Bahnhofs in Schwarzenbruck zu ziehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Zug habe den 86-Jährigen in dem Moment aber trotz Notbremsung erfasst und an den Beinen verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war es der schnellen Reaktion des 31 Jahre alten Helfers zu verdanken, dass der Mann nicht lebensbedrohlich verletzt wurde.