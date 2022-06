Die jahrelangen Tiefpreise für Fleisch haben Schweinehalter und -züchter in Bayern in großer Zahl zur Aufgabe getrieben. Innerhalb eines Jahres haben an die 600 Schweinehalter sich aus dem Geschäft verabschiedet, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Mittwoch meldete. Zum Stichtag 3. Mai gab es noch 3600 Schweinehalter in Bayern, an die 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Tiere sank um fast 369.000 auf 2,53 Millionen. Gezählt wurden nur Betriebe mit mindestens 50 Schweinen oder zehn Zuchtsauen.