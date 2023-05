Im Oberallgäu ist am Montag ein 55 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Mann war mit anderen Bikern bei Obermaiselstein auf dem Riedbergpass unterwegs, als er die Kontrolle über seine Maschine verlor. Laut Polizei war das Motorrad des 55-Jährigen zunächst zweimal von der Fahrbahn abgekommen, dann in einer Kurve erneut von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gestoßen. Der bewusstlose Fahrer starb trotz Reanimationsversuchen durch die Ersthelfer und den Rettungsdienst noch am Unfallort.