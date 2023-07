Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Buchenberg (Landkreis Oberallgäu) ums Leben gekommen. Der Mann hatte auf der Staatsstraße 2376 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und krachte mit seiner Maschine mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 61-jährige Autofahrer versuchte demnach noch, abzubremsen und nach rechts auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Sonntagnachmittag leicht verletzt.