Bei dem Brand einer Traditiongaststätte in Rettenberg (Landkreis Oberallgäu) hat sich das Gastwirtehepaar schwer verletzt. In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag hatte das Gasthaus aus bislang unklarer Ursache angefangen zu brennen, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen nach hatte der im Jahr 2017 erneuerte Küchenbereich Feuer gefangen.

Ein vorüberfahrender Oberallgäuer bemerkte den Brand und warnte das Betreiberehepaar - beide konnten sich rechtzeitig aus dem brennenden Haus befreien. Die Einsatzkräfte brachten beide mit schweren Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte den Brand am Vormittag. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht am Bein. Insgesamt waren 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 30 des Rettungsdienstes im Einsatz, heißt es in der Mitteilung. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge geht der Schaden in die Millionenhöhe.

