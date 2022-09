Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 12 nahe Weitnau (Landkreis Oberallgäu) sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 59-Jährige kam am Samstag mit ihrem Auto wegen eines Graupelschauers ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen der Frau kollidierte dabei mit dem Auto einer 54-jährigen Fahrerin. Beide Frauen zogen sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu.