Ein oberkörperfreier Mann hat in Oberbayern betrunken einen Klappstuhl Richtung fahrende Autos geworfen. Ein Fahrer meldete den Vorfall am Freitagabend den Beamten, teilte die Polizei am Samstag mit. Gegenüber den Polizisten versprach der 28-jährige Klappstuhlwerfer, nach Hause zu gehen.