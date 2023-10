Ein 17-Jähriger ohne Führerschein ist bei einer Spritztour in Oberbayern gegen einen Telefonmast gefahren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden der 17-Jährige und sein 14-jähriger Beifahrer bei dem Unfall am Donnerstagvormittag im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen leicht verletzt.