In München ist ein 83 Jahre alter Mann sieben Wochen nach einem Sturz mit seinem Elektro-Rollstuhl gestorben. Das teilte das Münchner Polizeipräsidium am Sonntag mit. Der Mann hatte sich am 22. Juni schwer verletzt, als er mit seinem motorisierten Gefährt umgekippt und mit dem Kopf gegen den Randstein der Straße geprallt war. Am Freitag starb er an den Folgen des Unfalls.