Nachdem ein Auto auf dem Seitenstreifen der Autobahn 94 in Flammen aufging, ist es dort zu einem Auffahrunfall und einer Vollsperrung gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr ein 37 Jahre alter Mann am Donnerstagabend Richtung München. Weil sein Auto an Motorleistung verloren habe, sei er zwischen den Anschlussstellen Dorfen und Lengdorf auf den Seitenstreifen gefahren. Dort habe der Motorraum Feuer gefangen, woraufhin das ganze Fahrzeug in Brand geriet. Der Fahrer habe sich rechtzeitig befreien können, bevor das Feuer um sich griff.