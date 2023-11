Nach dem Feuer im Münchner Gefängnis Stadelheim ist die Ursache noch unklar. "Wir ermitteln in jegliche Richtung", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bei dem Brand am Mittwoch waren 17 Menschen verletzt worden, davon ein Gefangener schwer. Er kam zusammen mit zwei weiteren leicht verletzten Insassen ins Krankenhaus.