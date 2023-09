In Mühldorf am Inn ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und erfolgreich entschärft worden. Die 50-Kilogramm-Bombe sei bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden, teilte der Landkreis am Sonntagabend auf Facebook mit. "Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, eine Evakuierung ist nicht notwendig", hieß es. Etwa zwei Stunden später konnte der Landkreis dann Entwarnung geben: Die Bombe sei entschärft worden, erklärte ein Sprecher. Laut Polizei gab es dabei keine Komplikationen oder besondere Ereignisse.