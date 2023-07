Nach einer Auseinandersetzung am Rande einer Kirchweih in Oberfranken sind zwei Männer wegen Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft gekommen. Das teilte die Polizei in Bayreuth am Samstag mit. Die beiden Männer hatten einen 42-Jährigen gegen den Kopf getreten, er brach sich das Nasenbein und erlitt Prellungen am Kopf und im Gesicht.