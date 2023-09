Beim Brand einer Lagerhalle in Oberfranken ist ein Schaden im unteren siebenstelligen Bereich entstanden. Die Lagerhalle im Landkreis Bamberg geriet am Donnerstagmorgen vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand, wie die Polizei mitteilte. In dem Gebäude lagerten demnach Holzhackschnitzel. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag noch an. Vor Ort waren rund 140 Einsatzkräfte. Die Halle wurde durch das Feuer so stark beschädigt, dass sie vermutlich abgerissen werden muss, wie es weiter hieß. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.