Ein umstürzender Baum hat am Donnerstagnachmittag in Oberfranken eine Mutter und ihre beiden acht und vier Jahre alten Kinder verletzt. Beide Kinder mussten laut Polizeimitteilung vom Abend vor Ort zunächst reanimiert werden. Notärzte stabilisierten die Verletzten. Wegen der schweren Verletzungen des Sohnes (8) wurde dieser mit einem Rettungshubschrauber verlegt. Mutter und Tochter wurden mit einem Rettungswagen in Kliniken gebracht. Der Vater und die Großmutter, die die Familie bei der Wanderung begleiteten, blieben unverletzt.