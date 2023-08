Ein Mitarbeiter des Bamberger Schlachthofs hat über mehrere Monate hinweg in Summe rund 200 Schweine gestohlen. Medienberichten zufolge hatte der Mann rund 400 Schweinehälften im Wert von 50.000 Euro entwendet und schwarz an einen Metzger verkauft. Dem Mann sei gekündigt und ein umfassendes Hausverbot ausgesprochen worden, erläuterte ein Sprecher der oberfränkischen Stadt am Dienstag auf Anfrage. Der Schaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich.