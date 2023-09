Das seit Jahren geschlossene Jean-Paul-Museum im oberfränkischen Dörfchen Joditz wird wiederbelebt. Das Privatmuseum, das der inzwischen verstorbene Jean-Paul-Kenner Eberhard Schmidt gegründet hat, soll in die öffentliche Hand übergehen. "Wir haben mit dem Jean-Paul-Museum ein herausragendes Museum, das Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Dieses Museum wollen wir auch nach dem viel zu frühen Tod von Eberhard Schmidt, dem Museumsgründer, am authentischen Ort am Leben erhalten", sagte der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) laut Mitteilung vom Freitag.