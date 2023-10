Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B2 zwischen Bayreuth und Creußen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 72 Jahre alter Autofahrer am Montagnachmittag einen Kleintransporter überholen und stieß dabei im Gegenverkehr mit einem Auto zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dessen Insassen, ein 75 Jahre alter Mann und seine Beifahrerin, erlitten bei dem Aufprall demnach tödliche Verletzungen und starben noch am Unfallort. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten wurde die Bundesstraße bis etwa 20.00 Uhr gesperrt worden.