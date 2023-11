Bei Straßenglätte ist im Landkreis Schwandorf ein Auto von der Straße abgekommen und ein Schaden von rund 11.500 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 62-jährige Fahrer in der Nacht zum Sonntag mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Autobahn 93 bei Maxhütte-Haidhof unterwegs, als er ins Schleudern kam und in die Mittelschutzplanke prallte. Der Fahrer blieb unverletzt.