Ein 64-jähriger Mann ist nach einem Auffahrunfall am Stauende auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz an seinen Verletzungen verstorben. Das teilte die Polizei Parsberg am Sonntag mit. Demnach sei seine 62-jährige Beifahrerin weiterhin auf der Intensivstation, ihr Zustand sei jedoch stabil.