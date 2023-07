Die Feuerwehr hat einen Feld- und Waldbrand auf bis zu vier Hektar Fläche in der Oberpfalz unter Kontrolle gebracht. Das Feuer war am Samstag von einem Feld auf ein Waldstück nahe Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach) übergesprungen, wie die Integrierte Leitstelle (ILS) mitteilte. Die Ursache blieb zunächst unklar. Bis zu 150 Einsatzkräfte waren den Angaben der ILS zufolge vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch mehrere Stunden an.